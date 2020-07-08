Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574060132.html
В Краснодаре объявили предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение из-за жары под 40 градусов и экстренное предупреждение из-за ливней объявлены в Краснодаре в среду, сообщает администрация краевой... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:42
краснодар
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_697fc5df823a78a40dc0fb79e331bc90.jpg
https://ria.ru/20200707/1574011078.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_697fc5df823a78a40dc0fb79e331bc90.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7c34e8ecba334e0a505f5b0c17d5a041.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_5b165d2e8e3cb883a2bdc9242b3fe934.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, краснодарский край, общество

В Краснодаре объявили предупреждение из-за жары

14:42 08.07.2020
1480
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за жары под 40 градусов и экстренное предупреждение из-за ливней объявлены в Краснодаре в среду, сообщает администрация краевой столицы.
В Краснодарском крае установилась очень жаркая погода, ставшая причиной засухи и проблем с водоснабжением в нескольких районах и городах региона, а также аварий в энергоснабжении. Так, в понедельник, по данным властей, без света остались около 40 тысяч жителей Краснодара, и третий день ведутся восстановительные работы. Жителей предупреждают об ухудшении погоды.
"Внимание! Штормовое предупреждение! 8 июля в Краснодаре ожидается сильная жара до +39° градусов ... Экстренное предупреждение. 08-09 июля в Краснодаре ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Жителей просят в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - "112".
Девушки отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
7 июля, 15:12
Эксперты дали советы, как спастись от жары
202102
Обсудить 0
КраснодарКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
"Норникель" оспорил размер вреда от разлива топлива
Кабан
Гулявшей с кабаном на площадке жительнице Балахны вынесли предупреждение
Люди отдыхают на пляже в Крыму
Аксенов отметил трудности контроля за соблюдением дистанции на пляжах
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Узбекистан полностью переходит в "красную" зону по COVID-19
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Бангкок, Таиланд
В Таиланде одобрили проект закона, разрешающего однополые браки
Театральная площадь в Мюнхене
В Германии появились автобусы, работающие на энергии от мусора
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции
Мясо
Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни
Мэр Москвы С. Собянин
Собянин: без очного общения сложно представить школьное образование
Мишустин: Негативные последствия испытывает на себе сфера труда
Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности в России
Смерч в Краснодарском крае
На Кубани сильные дожди привели к подтоплениям
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону зафиксировали температурный рекорд
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
Киев призвал установить перемирие в Донбассе из-за пожаров
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин отметил необходимость сотрудничества Китая и России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния