В Краснодаре объявили предупреждение из-за жары

"Внимание! Штормовое предупреждение! 8 июля в Краснодаре ожидается сильная жара до +39° градусов ... Экстренное предупреждение. 08-09 июля в Краснодаре ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.