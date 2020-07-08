В Краснодаре объявили предупреждение из-за жары

СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за жары под 40 градусов и экстренное предупреждение из-за ливней объявлены в Краснодаре в среду, сообщает администрация краевой столицы.
В Краснодарском крае установилась очень жаркая погода, ставшая причиной засухи и проблем с водоснабжением в нескольких районах и городах региона, а также аварий в энергоснабжении. Так, в понедельник, по данным властей, без света остались около 40 тысяч жителей Краснодара, и третий день ведутся восстановительные работы. Жителей предупреждают об ухудшении погоды.
"Внимание! Штормовое предупреждение! 8 июля в Краснодаре ожидается сильная жара до +39° градусов ... Экстренное предупреждение. 08-09 июля в Краснодаре ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Жителей просят в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - "112".
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