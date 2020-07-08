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Аксенов отметил трудности контроля за соблюдением дистанции на пляжах
В Крыму выполняются практически все рекомендации Роспотребнадзора в части организации отдыха, за исключением дистанцирования на пляже, данный вопрос находится в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:43
сергей аксенов (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, общество

Аксенов отметил трудности контроля за соблюдением дистанции на пляжах

14:43 08.07.2020
156
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже в Крыму
Люди отдыхают на пляже в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают на пляже в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. В Крыму выполняются практически все рекомендации Роспотребнадзора в части организации отдыха, за исключением дистанцирования на пляже, данный вопрос находится в зоне ответственности самих туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Все рекомендации Роспотребнадзора практически в полном объемы выполняются, кроме дистанцирования на пляже. Я не знаю, каким образом обязать руководителей санаториев следить за соблюдением этого дистанцирования, кроме открытого информирования. Физически обязать руководителей санаториев и службу безопасности выполнить эти требования реально невозможно, поэтому с руководителей санаториев этого не требую", - рассказал Аксенов журналистам.
По его словам, чувствовать ответственность должны в первую очередь сами туристы, осознавая, что потенциально могут заразиться, находясь рядом с незнакомыми людьми.
В то же время Аксенов сообщил, на сегодня готовы работать в условиях рекомендаций Роспотребнадзора более 650 объектов размещения, открыто 450 пляжей.
"Ежедневно у нас 50-60 заявлений еще поступает по тем объектам размещения, которые готовы открыться", - подчеркнул глава региона.
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Сергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымОбщество
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