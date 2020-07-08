Аксенов отметил трудности контроля за соблюдением дистанции на пляжах

"Все рекомендации Роспотребнадзора практически в полном объемы выполняются, кроме дистанцирования на пляже. Я не знаю, каким образом обязать руководителей санаториев следить за соблюдением этого дистанцирования, кроме открытого информирования. Физически обязать руководителей санаториев и службу безопасности выполнить эти требования реально невозможно, поэтому с руководителей санаториев этого не требую", - рассказал Аксенов журналистам.