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В Таиланде одобрили проект закона, разрешающего однополые браки
Кабинет министров Таиланда одобрил и передал на рассмотрение парламента страны проект закона, разрешающего регистрацию однополых браков и воспитание детей... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:41
таиланд
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таиланд, в мире

В Таиланде одобрили проект закона, разрешающего однополые браки

14:41 08.07.2020
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© Depositphotos / AlexGukBOБангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Depositphotos / AlexGukBO
Бангкок, Таиланд. Архивное фото
БАНГКОК, 8 июл – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда одобрил и передал на рассмотрение парламента страны проект закона, разрешающего регистрацию однополых браков и воспитание детей однополыми парами.
Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте правительства Таиланда протоколе заседания, которое состоялось накануне.
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В протоколе указано, что законопроект разрешает регистрацию однополого брачного союза как акта гражданского состояния "гражданского партнерства". В соответствии с проектом, однополый брак является добровольным союзом, заключаемым лицами одного пола, достигшими возраста 17 лет, одно из которых или оба являются гражданами Таиланда. Для более молодых предусмотрена процедура получения разрешения родителей, опекунов или суда.
Законопроектом также вносятся изменения в гражданский кодекс Таиланда, предусматривающие равные пара традиционных семей и однополых пар, включая право на усыновление и удочерение детей, в том числе детей от предыдущих браков партнеров, и право наследования имущества в случае смерти партнера.
Также проект определяет, что лицо, состоящее в зарегистрированном "гражданском партнерстве", не может одновременно зарегистрировать другой брак.
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