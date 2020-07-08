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В Испании раскрыли сеть по вербовке сторонников ИГ*
Национальная полиция Испании раскрыла незаконную сеть, которая занималась вербовкой и последующей идеологической обработкой сторонников террористической... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:39
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сирия, испания, в мире

В Испании раскрыли сеть по вербовке сторонников ИГ*

14:39 08.07.2020
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Испании
Сотрудник полиции в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Сотрудник полиции в Испании. Архивное фото
БАРСЕЛОНА, 8 июл - РИА Новости. Национальная полиция Испании раскрыла незаконную сеть, которая занималась вербовкой и последующей идеологической обработкой сторонников террористической группировки ИГ* в городе Бадалона.
"В минувшее воскресенье сотрудники национальной полиции задержали трех человек в городе Бадалона (провинция Барселона) за их предполагаемое участие в вербовке и идеологической обработке в террористических целях", - сообщается в пресс-релизе полиции.
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После операции трое задержанных были передан в суд. Сеть, в которую они входили, привлекала молодых людей к джихадизму.
Агенты начали расследование так называемой "Ячейки Бадалоны" полтора года назад после получения информации, указывающей на то, что задержанные выполняли работу по вербовке и обработке нескольких человек из своего окружения.
Полицейские нашли связь между членами группы и гражданином Испании марокканского происхождения, который уехал в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ*, и в конечном итоге умер как боец группировки. По данным полиции, арестованные "проводили регулярные встречи с небольшой группой людей, которых они обучали".
Полиция провела три обыска в домах задержанных, в ходе которых были изъяты электронные материалы, телефоны и различная документация.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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