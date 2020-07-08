Гулявшей с кабаном на площадке жительнице Балахны вынесли предупреждение

Отмечается, что административная ответственность за совершенное правонарушение установлена частью 1 статьи 2.2. кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 3000 рублей.

"На рассмотрение дела об административном правонарушении хозяйка животного не явилась, просила о рассмотрении дела в ее отсутствие. Постановлением мирового судьи женщина привлечена к административной ответственности за то, что допустила выгул принадлежащего ей сельскохозяйственного животного - кабана - вне огороженной территории принадлежащего ей земельного участка. Ей назначено административное наказание в виде предупреждения", - говорится в сообщении.