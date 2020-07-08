Гулявшей с кабаном на площадке жительнице Балахны вынесли предупреждение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области привлекли к административной ответственности за выгул кабана на детской площадке, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Как следует из материалов дела, днем 28 марта жительница города Балахны выгуливала принадлежащего ей кабана на детской площадке возле дома 30 по улице Горького, чем нарушила временные правила содержания домашних животных на территории области.
Отмечается, что административная ответственность за совершенное правонарушение установлена частью 1 статьи 2.2. кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 3000 рублей.
"На рассмотрение дела об административном правонарушении хозяйка животного не явилась, просила о рассмотрении дела в ее отсутствие. Постановлением мирового судьи женщина привлечена к административной ответственности за то, что допустила выгул принадлежащего ей сельскохозяйственного животного - кабана - вне огороженной территории принадлежащего ей земельного участка. Ей назначено административное наказание в виде предупреждения", - говорится в сообщении.