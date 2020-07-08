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Киев призвал установить перемирие в Донбассе из-за пожаров
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал участников контактной группы по Донбассу рассмотреть вопрос об обеспечении перемирия из-за лесных пожаров на РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:38
андрей ермак
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луганская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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андрей ермак, новоайдарский район, донецкая народная республика, владимир зеленский, мвд украины, луганская область, в мире

Киев призвал установить перемирие в Донбассе из-за пожаров

14:38 08.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал участников контактной группы по Донбассу рассмотреть вопрос об обеспечении перемирия из-за лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
В среду в формате видеоконференции началось очередное заседание контактной группы по Донбассу. Ермак перед началом заседания проинформировал, что в Луганской области вблизи линии разграничения возник лесной пожар, в результате которого погибли люди.
"Считаю, что на очередном заседании трехсторонней контактной группы стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - цитирует Ермака пресс-служба офиса главы государства.
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Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров в регионе может быть поджог. Нацполиция Украины завела дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
Пресс-служба МВД Украины сообщила во вторник, что вследствие лесных пожаров в Луганской области погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы. В среду в офисе омбудсмена Украины сообщили, что в больнице находятся 17 детей и 10 взрослых, еще один человек умер. Зеленский прибыл в Луганскую область в связи с лесными пожарами.
С 21 июля прошлого года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них – запрет на ведение огня, публикация приказов о перемирии и привлечение к ответственности его нарушителей. В ДНР неоднократно заявляли, что эти меры Киевом не выполняются.
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Андрей ЕрмакНовоайдарский районДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМВД УкраиныЛуганская областьВ мире
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