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Порошенко призвал отозвать ходатайство об избрании меры пресечения
Экс-президент Украины Петр Порошенко в среду в Печерском районном суде Киева в ходе рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде личного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:00
сергей семочко
петр порошенко
киев
украина
в мире
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сергей семочко, петр порошенко, киев, украина, в мире

Порошенко призвал отозвать ходатайство об избрании меры пресечения

14:34 08.07.2020 (обновлено: 15:00 08.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в среду в Печерском районном суде Киева в ходе рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки, заявил, что ему не вручили сообщение о подозрении и призвал прокуроров отозвать ходатайство.
Согласно украинскому законодательству, генпрокурор Украины сам вручает письменное сообщение о подозрении депутату Рады, либо же может поручить прокурорам осуществить это. Ранее прокуратура просила суд отпустить Порошенко под личное обязательство. Эта мера предусматривает, что экс-президент должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.
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"Нарушение процедуры во время вручения подозрения означает, что подозрение не вручено… Подозрение не вручено, а значит мера пресечения для обеспечения подозрения незаконна и прошу ее отозвать", - сказал Порошенко. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".
Он отметил, что прокуратура не предоставила оригинал поручения генпрокурора, позволяющего другому прокурору вручить подозрение. Порошенко добавил, что дело против него сфальсифицировано и является политическим преследованием.
В ходе заседания суд допросил двоих понятых, которые присутствовали в Госбюро расследований во время попытки вручения сообщения о подозрении Порошенко. В частности, Руслан Шевчук заявил, что вручение не состоялось. "В общем, не вручили (сообщение о подозрении Порошенко – ред.)", - сообщил суду Шевчук.
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По его словам, следователь попытался вручить Порошенко подозрение и приглашение на допрос, на что экс-президент прокурору ответил, что у него нет полномочий из-за отсутствия поручения генпрокурора Украины. При этом Шевчук отметил, что "динамику событий" не помнит, но Порошенко, по его словам, не взял документы и уехал. "Он не получил, но и не отказался, как я помню", - добавил понятой.
Второй понятой Александр также сообщил, что экс-президент и его защита не взяли документы у прокурора и, по его словам, он подписал документ, что Порошенко отказался получить сообщение о подозрении.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно. В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
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Сергей СемочкоПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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