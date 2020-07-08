Порошенко призвал отозвать ходатайство об избрании меры пресечения

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Экс-президент Экс-президент Украины Петр Порошенко в среду в Печерском районном суде Киева в ходе рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки, заявил, что ему не вручили сообщение о подозрении и призвал прокуроров отозвать ходатайство.

Согласно украинскому законодательству, генпрокурор Украины сам вручает письменное сообщение о подозрении депутату Рады, либо же может поручить прокурорам осуществить это. Ранее прокуратура просила суд отпустить Порошенко под личное обязательство. Эта мера предусматривает, что экс-президент должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.

"Нарушение процедуры во время вручения подозрения означает, что подозрение не вручено… Подозрение не вручено, а значит мера пресечения для обеспечения подозрения незаконна и прошу ее отозвать", - сказал Порошенко. Трансляция велась на YouTube-канале " Судебная власть Украины ".

Он отметил, что прокуратура не предоставила оригинал поручения генпрокурора, позволяющего другому прокурору вручить подозрение. Порошенко добавил, что дело против него сфальсифицировано и является политическим преследованием.

В ходе заседания суд допросил двоих понятых, которые присутствовали в Госбюро расследований во время попытки вручения сообщения о подозрении Порошенко. В частности, Руслан Шевчук заявил, что вручение не состоялось. "В общем, не вручили (сообщение о подозрении Порошенко – ред.)", - сообщил суду Шевчук.

По его словам, следователь попытался вручить Порошенко подозрение и приглашение на допрос, на что экс-президент прокурору ответил, что у него нет полномочий из-за отсутствия поручения генпрокурора Украины. При этом Шевчук отметил, что "динамику событий" не помнит, но Порошенко, по его словам, не взял документы и уехал. "Он не получил, но и не отказался, как я помню", - добавил понятой.

Второй понятой Александр также сообщил, что экс-президент и его защита не взяли документы у прокурора и, по его словам, он подписал документ, что Порошенко отказался получить сообщение о подозрении.