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В СПЧ следят за делом Сафронова
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) следит за делом подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова и выясняет условия его содержания в месте лишения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:33
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
сергей павлов
валерий фадеев
роскосмос
совет по правам человека при президенте рф (спч)
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", сергей павлов, валерий фадеев, роскосмос, совет по правам человека при президенте рф (спч), нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сша, происшествия

В СПЧ следят за делом Сафронова

14:32 08.07.2020 (обновлено: 14:33 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) следит за делом подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова и выясняет условия его содержания в месте лишения свободы, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
"(Совет) следит... Сейчас мы принимаем меры, усилия к тому, чтобы узнать, как содержится Сафронов в месте лишения свободы, все ли в порядке. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас такая информация будет", - сказал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Вчера, 14:05
В Кремле прокомментировали дело Сафронова
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано.
Сафронов вину не признает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 10:07Сказано в эфире
"Вопросы к следствию". Адвокат Сафронова рассказал о ходе делаОбвинение Ивану Сафронову предъявят в понедельник, 13 июля, рассказал в эфире радио Sputnik его адвокат Иван Павлов.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Сергей ПавловВалерий ФадеевРоскосмосСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)НАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковСШАПроисшествия
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