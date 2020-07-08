В СПЧ следят за делом Сафронова

"(Совет) следит... Сейчас мы принимаем меры, усилия к тому, чтобы узнать, как содержится Сафронов в месте лишения свободы, все ли в порядке. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас такая информация будет", - сказал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".