Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574059262.html
В Ростовской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков
Более 400 медицинских работников заразились коронавирусом в Ростовской области с начала пандемии, умер один врач, сообщила журналистам министр здравоохранения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна быковская
коронавирусы
здоровье - общество
ростовская область
шахты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
ростовская область
шахты
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна быковская, коронавирусы, здоровье - общество, ростовская область, шахты, общество

В Ростовской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков

14:31 08.07.2020
316
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл – РИА Новости. Более 400 медицинских работников заразились коронавирусом в Ростовской области с начала пандемии, умер один врач, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
"Их (заболевших медработников) более 400. Это не только врачи, это медицинские работники. Много это или мало сложно сказать, если учесть, что у нас почти 100 тысяч работает в системе здравоохранения", - сказала Быковская.
Министр отметила, что заболевание медицинского работника не означает, что он заразился непосредственно при исполнении служебных обязанностей. По данным Быковской, умер от коронавируса в регионе один врач в городе Шахты.
По данным на среду, в области зарегистрировано 10,35 тысячи заразившихся COVID-19, из них 94 – за последние сутки. За весь период выздоровели 7383 человека, умерли – 149.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна БыковскаяКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРостовская областьШахтыОбщество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Врач у окна
На Урале выявили очаг COVID-19 на ядерно-оружейном предприятии Росатома
Иван Сафронов
В СПЧ следят за делом Сафронова
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко призвал отозвать ходатайство об избрании меры пресечения
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Россия готова к работе по открытию границ с другими странами
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Узбекистан полностью переходит в "красную" зону по COVID-19
Кабан
Гулявшей с кабаном на площадке жительнице Балахны вынесли предупреждение
Люди отдыхают на пляже в Крыму
Аксенов отметил трудности контроля за соблюдением дистанции на пляжах
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
Киев призвал установить перемирие в Донбассе из-за пожаров
Краснодар
В Краснодаре объявили предупреждение из-за жары
Отдыхающие на набережной в Ялте
В Крыму не выявили массовых случаев заражения COVID-19 среди туристов
Машина службы скорой помощи в США
В США выявили 60 тысяч новых случаев COVID-19
Полиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона
Четыре человека погибли при стрельбе в американском Патерсоне
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции
Геннадий Онищенко
Онищенко прокомментировал запрет на выезд детей в лагеря в другие регионы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния