В Ростовской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл – РИА Новости. Более 400 медицинских работников заразились коронавирусом в Ростовской области с начала пандемии, умер один врач, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
"Их (заболевших медработников) более 400. Это не только врачи, это медицинские работники. Много это или мало сложно сказать, если учесть, что у нас почти 100 тысяч работает в системе здравоохранения", - сказала Быковская.
Министр отметила, что заболевание медицинского работника не означает, что он заразился непосредственно при исполнении служебных обязанностей. По данным Быковской, умер от коронавируса в регионе один врач в городе Шахты.
По данным на среду, в области зарегистрировано 10,35 тысячи заразившихся COVID-19, из них 94 – за последние сутки. За весь период выздоровели 7383 человека, умерли – 149.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.