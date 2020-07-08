На Урале выявили очаг COVID-19 на ядерно-оружейном предприятии Росатома

"Я получил информацию от главного санитарного врача нашего города (Трехгорный) о том, что на 8 июля у нас зарегистрировано девять подозрительных случаев на новую коронавирусную инфекцию. Эти случаи зарегистрированы у тех работников, которые участвовали в теплоходном круизе в конце июня. Большая часть из них – работники "Приборостроительного завода", - заявил Белобров в видеообращении, опубликованном на странице завода в соцсети "ВКонтакте".