На Урале выявили очаг COVID-19 на ядерно-оружейном предприятии Росатома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Несколько сотрудников одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" ФГУП "Приборостроительный завод" (ЗАТО Трехгорный Челябинской области) заболели коронавирусом после теплоходного круиза, сообщил в среду гендиректор предприятия Владислав Белобров.
"Я получил информацию от главного санитарного врача нашего города (Трехгорный) о том, что на 8 июля у нас зарегистрировано девять подозрительных случаев на новую коронавирусную инфекцию. Эти случаи зарегистрированы у тех работников, которые участвовали в теплоходном круизе в конце июня. Большая часть из них – работники "Приборостроительного завода", - заявил Белобров в видеообращении, опубликованном на странице завода в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, всего в круизе участвовал 41 человек. Всех, кто с ними контактировал, направили на домашнюю самоизоляцию. На самом заводе проведена санитарная обработка всех помещений.
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