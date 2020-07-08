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На Урале выявили очаг COVID-19 на ядерно-оружейном предприятии Росатома
Несколько сотрудников одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" ФГУП "Приборостроительный завод" (ЗАТО Трехгорный... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
челябинская область
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", челябинская область, общество

На Урале выявили очаг COVID-19 на ядерно-оружейном предприятии Росатома

14:26 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна
Врач у окна
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Несколько сотрудников одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" ФГУП "Приборостроительный завод" (ЗАТО Трехгорный Челябинской области) заболели коронавирусом после теплоходного круиза, сообщил в среду гендиректор предприятия Владислав Белобров.
"Я получил информацию от главного санитарного врача нашего города (Трехгорный) о том, что на 8 июля у нас зарегистрировано девять подозрительных случаев на новую коронавирусную инфекцию. Эти случаи зарегистрированы у тех работников, которые участвовали в теплоходном круизе в конце июня. Большая часть из них – работники "Приборостроительного завода", - заявил Белобров в видеообращении, опубликованном на странице завода в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, всего в круизе участвовал 41 человек. Всех, кто с ними контактировал, направили на домашнюю самоизоляцию. На самом заводе проведена санитарная обработка всех помещений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Челябинская областьОбщество
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