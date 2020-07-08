Лавров оценил ситуацию в Сирии

Как отметил Лавров, комиссия ни разу не выезжала в Идлиб, а для сбора сведений пользуется фактами из социальных сетей, из неких источников.

"Мы исходим из исключительной необходимости решать и рассматривать любые вопросы, касающиеся сирийского и какого-либо другого конфликта только на основе конкретных фактов, на основе представления сведений, за которые соответствующие структура может отвечать. Эта независимая комиссия за свои заявления отвечать не может, как уже не раз было доказано", - добавил глава МИД РФ.