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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Лавров оценил ситуацию в Сирии
Вопросы сирийского конфликта должны решаться на основе конкретных фактов, так называемая независимая комиссия по Сирии не отвечает этому критерию, заявил глава... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:25
война в сирии
война в сирии
сергей лавров
сирия
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дамаск (город)
алеппо
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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война в сирии, сергей лавров, сирия, оон, дамаск (город), алеппо, в мире

Лавров оценил ситуацию в Сирии

14:25 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вопросы сирийского конфликта должны решаться на основе конкретных фактов, так называемая независимая комиссия по Сирии не отвечает этому критерию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Доклад, подготовленный комиссией независимых экспертов ООН, утверждает, что власти Сирии в период с ноября 2019 года по июнь 2020 года могли совершать военные преступления и преступления против человечности при освобождении провинций Алеппо и Идлиб от боевиков. В том же документе террористы группировки Хайят Тахрир аш-Шам* и других формирований обвиняются в многочисленных преступлениях против мирных жителей.
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"Вы, наверно, имеете в виду комиссию, которая сама себя называет независимой комиссией по расследованию в Сирии. Если это так, то комиссия была создана не консенсусным решением, ее мандат вызывает множество вопросов, как и методы работы. Решение о создании этой комиссии было продавлено, прежде всего, западными странами, которые взяли курс на смену режима в Сирии, они этого не скрывают, и путем голосования в совете ООН по правам человека был сформирован механизм с заданной целью: искать компромат на Дамаск и на тех, кого они называют союзниками Дамаска", - сказал Лавров журналистам в ходе онлайн-пресс-конференции.
Как отметил Лавров, комиссия ни разу не выезжала в Идлиб, а для сбора сведений пользуется фактами из социальных сетей, из неких источников.
"Мы исходим из исключительной необходимости решать и рассматривать любые вопросы, касающиеся сирийского и какого-либо другого конфликта только на основе конкретных фактов, на основе представления сведений, за которые соответствующие структура может отвечать. Эта независимая комиссия за свои заявления отвечать не может, как уже не раз было доказано", - добавил глава МИД РФ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровСирияООНДамаск (город)АлеппоВ мире
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