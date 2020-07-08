https://ria.ru/20200708/1574058664.html
Четыре человека погибли при стрельбе в американском Патерсоне
Четыре человека стали жертвами стрельбы в американском городе Патерсон (штат Нью-Джерси), сообщает телеканал NBC News со ссылкой на мэра города. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:21
2020-07-08T15:48
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