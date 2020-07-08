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Четыре человека погибли при стрельбе в американском Патерсоне
Четыре человека стали жертвами стрельбы в американском городе Патерсон (штат Нью-Джерси), сообщает телеканал NBC News со ссылкой на мэра города. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:48
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Четыре человека погибли при стрельбе в американском Патерсоне

14:21 08.07.2020 (обновлено: 15:48 08.07.2020)
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© Фото : Glendale PoliceПолиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона
Полиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона
© Фото : Glendale Police
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Четыре человека стали жертвами стрельбы в американском городе Патерсон (штат Нью-Джерси), сообщает телеканал NBC News со ссылкой на мэра города.
По словам мэра, два человека погибли на месте, еще двое получили тяжелые ранения и скончались в больнице. Три человека с легкими ранениями самостоятельно обратились к медикам за помощью.
Как передает телеканал WABC, инцидент произошел накануне около 23:00 по местному времени (06:00 мск). Неизвестные, открывшие огонь, скрылись с места происшествия на автомобиле.
Мотив стрелков неизвестен. Прокуратура начала расследование, полиция работает на месте происшествия.
Полицейская машина в Индианаполисе, США
7 июля, 20:02
В Калифорнии при стрельбе на базе морской пехоты пострадал человек
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