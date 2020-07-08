Песков оценил возможность нарушения закона о гостайне журналистами пула

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спецслужбы, проверяющие журналистов перед включением в президентский пул, делают свою работу должным образом, а работа самих представителей СМИ организовывается так, чтобы исключить возможность нарушения закона о гостайне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, арестованный накануне по делу о госизмене, в прошлом был журналистом в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками, а также работал в президентском пуле.

"Соответствующие спецслужбы делают свою работу должным образом", - ответил Песков на вопрос о том, не возникает ли у Кремля вопросов к службам, которые проверяют журналистов при включении в президентский пул.

Говоря о президентском пуле, Песков отметил, что "работа организовывается таким образом, чтобы исключить нарушение закона о государственной тайне".

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.