https://ria.ru/20200708/1574057892.html
Аксенов: Крым в состоянии принимать до десяти миллионов туристов в год
Крым в состоянии принимать до десяти миллионов туристов в год без дополнительной нагрузки на инфраструктуру, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:13
2020-07-08T14:13
сергей аксенов (политик)
республика крым
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https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573612528.html
1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944549_0:151:3072:1879_1400x0_80_0_0_324f5fd9eec3bad1739a493ffcea14bb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), республика крым