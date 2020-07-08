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Аксенов: Крым в состоянии принимать до десяти миллионов туристов в год
Крым в состоянии принимать до десяти миллионов туристов в год без дополнительной нагрузки на инфраструктуру, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:13
сергей аксенов (политик)
республика крым
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сергей аксенов (политик), республика крым

Аксенов: Крым в состоянии принимать до десяти миллионов туристов в год

14:13 08.07.2020
212
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина прыгает с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Мужчина прыгает с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Крым в состоянии принимать до десяти миллионов туристов в год без дополнительной нагрузки на инфраструктуру, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По различным моделям и формулам, мы считаем, что Крым до 10 миллионов спокойно туристов принять может без всяких усилий и дополнительной нагрузки на инфраструктуру", - сказал Аксенов журналистам.
При этом Аксенов подчеркнул, что точной методики для оценки туристического пассажиропотока не существует.
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
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Сергей Аксенов (политик)Республика Крым
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