В Татарстане завели дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке

КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который в одном из парков Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который в одном из парков Нижнекамска нападал на женщин и пинал их, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Ранее МВД по Татарстану сообщило, что 3 июля в парке "Семья" в Нижнекамске мужчина 1986 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам. В этот же день он был задержан. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Также была начата проверка, потерпевшим назначены судебно-медицинские экспертизы.

На кадрах видео, размещённого в соцсетях, мужчина в парке нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, сильно бьет ее ногой, отчего женщина падает, а мужчина продолжает пинать ее уже на земле. Затем подозреваемый таким же образом нападает ещё на нескольких женщин, часть из них – также с детьми.

"В отношении мужчины, который нападал на женщин в Нижнекамске, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", - сказал собеседник агентства.