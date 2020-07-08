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В Татарстане завели дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который в одном из парков Нижнекамска нападал на женщин и пинал их, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:12
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
происшествия
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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республика татарстан (татарстан), нижнекамск, происшествия

В Татарстане завели дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке

14:12 08.07.2020
3518
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который в одном из парков Нижнекамска нападал на женщин и пинал их, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Ранее МВД по Татарстану сообщило, что 3 июля в парке "Семья" в Нижнекамске мужчина 1986 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам. В этот же день он был задержан. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Также была начата проверка, потерпевшим назначены судебно-медицинские экспертизы.
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На кадрах видео, размещённого в соцсетях, мужчина в парке нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, сильно бьет ее ногой, отчего женщина падает, а мужчина продолжает пинать ее уже на земле. Затем подозреваемый таким же образом нападает ещё на нескольких женщин, часть из них – также с детьми.
"В отношении мужчины, который нападал на женщин в Нижнекамске, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", - сказал собеседник агентства.
Представитель надзорного ведомства отметил, что расследование данного дела взято прокуратурой на контроль.
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Республика Татарстан (Татарстан)НижнекамскПроисшествия
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