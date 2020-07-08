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Онищенко прокомментировал запрет на выезд детей в лагеря в другие регионы
Первый зампред комитета Госдумы по образованию науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает неверным решение, согласно которому дети из... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:10
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко прокомментировал запрет на выезд детей в лагеря в другие регионы

14:10 08.07.2020
402
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / РИА Новости
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает неверным решение, согласно которому дети из одного региона не могут поехать на отдых в другой.
В ходе заседания рабочей группы по организации бесплатного горячего питания школьников, которое проходит в среду в Госдуме с участием регионов, Онищенко обратил внимание регионов на вопрос оздоровления детей, отметив, что, по оценкам специалистов, сидение дома в связи с мерами по COVID нанесло им больший ущерб, чем если бы занимались в полную силу.
"Наша задача - оздоровить детей, подготовить их к школе, все эти возможности региональные, которые есть, их надо запускать. Я считаю, неверное решение принято, когда нельзя из одного региона перевозить детей на отдых другой - это абсолютно необоснованная сверхмера, которую почему-то приняли", - сказал Онищенко.
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Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
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