Онищенко прокомментировал запрет на выезд детей в лагеря в другие регионы

"Наша задача - оздоровить детей, подготовить их к школе, все эти возможности региональные, которые есть, их надо запускать. Я считаю, неверное решение принято, когда нельзя из одного региона перевозить детей на отдых другой - это абсолютно необоснованная сверхмера, которую почему-то приняли", - сказал Онищенко.