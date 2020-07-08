Онищенко прокомментировал запрет на выезд детей в лагеря в другие регионы

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает неверным решение, согласно которому дети из одного региона не могут поехать на отдых в другой.
В ходе заседания рабочей группы по организации бесплатного горячего питания школьников, которое проходит в среду в Госдуме с участием регионов, Онищенко обратил внимание регионов на вопрос оздоровления детей, отметив, что, по оценкам специалистов, сидение дома в связи с мерами по COVID нанесло им больший ущерб, чем если бы занимались в полную силу.
"Наша задача - оздоровить детей, подготовить их к школе, все эти возможности региональные, которые есть, их надо запускать. Я считаю, неверное решение принято, когда нельзя из одного региона перевозить детей на отдых другой - это абсолютно необоснованная сверхмера, которую почему-то приняли", - сказал Онищенко.