https://ria.ru/20200708/1574057644.html
МИД Чехии не стал комментировать дело Сафронова
У чешского МИД нет никаких комментариев по делу Ивана Сафронова, соответствующие вопросы надо отправлять в чешские спецслужбы, заявила в среду РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:10
2020-07-08T14:21
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
мид чехии
чехия
в мире
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россия
чехия
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040644_0:43:2582:1495_1400x0_80_0_0_d97d9ef65088f4594ff5679ff67479f6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, мид чехии, чехия, в мире