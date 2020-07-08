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МИД Чехии не стал комментировать дело Сафронова
У чешского МИД нет никаких комментариев по делу Ивана Сафронова, соответствующие вопросы надо отправлять в чешские спецслужбы, заявила в среду РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:21
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
мид чехии
чехия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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МИД Чехии не стал комментировать дело Сафронова

14:10 08.07.2020 (обновлено: 14:21 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 8 июл – РИА Новости. У чешского МИД нет никаких комментариев по делу Ивана Сафронова, соответствующие вопросы надо отправлять в чешские спецслужбы, заявила в среду РИА Новости пресс-секретарь ведомства Зузана Штихова.
"У нас нет никаких комментариев по этому поводу (по делу Ивана Сафронова). Ваши вопросы должны быть направлены в чешские спецслужбы", - сообщила Штихова.
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Вчера, 13:25
Песков прокомментировал порядок рассмотрения дела Сафронова
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано.
Сафронов вину не признает.
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РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияМИД ЧехииЧехияВ мире
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