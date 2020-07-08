Аксенов не исключил открытия "Артека" в середине июля

"Мы надеемся, что в ближайшее время будет "Артек" открыт. Надеемся все-таки, что 15 числа "Артек" заработает, как федеральный центр, который сможет принять пока только крымских детей, но надеемся, что ситуация нормализуется и тогда мы с радостью примем всех наших российских ребят. Будем рады их видеть в Крыму", - сказал Аксенов журналистам.