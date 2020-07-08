Аксенов не исключил открытия "Артека" в середине июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что международный детский центр "Артек" может быть открыт в середине июля, но пока только для крымских детей.
"Артек" в конце марта отменил все смены в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
"Мы надеемся, что в ближайшее время будет "Артек" открыт. Надеемся все-таки, что 15 числа "Артек" заработает, как федеральный центр, который сможет принять пока только крымских детей, но надеемся, что ситуация нормализуется и тогда мы с радостью примем всех наших российских ребят. Будем рады их видеть в Крыму", - сказал Аксенов журналистам.
Кроме того, по его словам, в ближайшее время будут выделены из республиканского бюджета средства на оздоровление крымских детей в здравницах полуострова.
Международный детский центр "Артек" был основан 16 июня 1925 года как пионерский лагерь для организованного отдыха и оздоровления детей на южном берегу Крыма.