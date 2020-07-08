https://ria.ru/20200708/1574057486.html
В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей сертификатов на маткапитал
Около 200 тысяч сертификатов на материнский капитал уже выданы в России проактивно, без заявлений от родителей, заявила заместитель министра труда и социальной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:05
2020-07-08T14:05
материнский капитал
ольга баталина
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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материнский капитал, ольга баталина, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Около 200 тысяч сертификатов на материнский капитал уже выданы в России проактивно, без заявлений от родителей, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина
.
"Сегодня сертификат на материнский капитал, а это одна из очень значимых и востребованных семьей мер поддержки, родители получают беззаявительно... в таком беззаявительном порядке на текущий день уже выдано порядка 200 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал", - сказала она на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Материнский капитал в РФ оформляется проактивно, то есть по данным ЗАГС и других ведомств, без обращения семьи. В 2020 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составляет 616 617 рублей.
Если в семье уже двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители также получат 616 617 рублей.