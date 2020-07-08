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В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей сертификатов на маткапитал
Около 200 тысяч сертификатов на материнский капитал уже выданы в России проактивно, без заявлений от родителей, заявила заместитель министра труда и социальной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:05
материнский капитал
ольга баталина
общество
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РИА Новости
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353
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материнский капитал, ольга баталина, общество

В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей сертификатов на маткапитал

14:05 08.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 200 тысяч сертификатов на материнский капитал уже выданы в России проактивно, без заявлений от родителей, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"Сегодня сертификат на материнский капитал, а это одна из очень значимых и востребованных семьей мер поддержки, родители получают беззаявительно... в таком беззаявительном порядке на текущий день уже выдано порядка 200 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал", - сказала она на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Материнский капитал в РФ оформляется проактивно, то есть по данным ЗАГС и других ведомств, без обращения семьи. В 2020 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составляет 616 617 рублей.
Если в семье уже двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители также получат 616 617 рублей.
Татьяна Голикова
12 мая, 16:17
Голикова рассказала о ситуации с выплатой маткапитала
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Материнский капиталОльга БаталинаОбщество
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