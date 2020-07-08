В Минтруде рассказали о ситуации с выдачей сертификатов на маткапитал

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 200 тысяч сертификатов на материнский капитал уже выданы в России проактивно, без заявлений от родителей, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Около 200 тысяч сертификатов на материнский капитал уже выданы в России проактивно, без заявлений от родителей, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина

"Сегодня сертификат на материнский капитал, а это одна из очень значимых и востребованных семьей мер поддержки, родители получают беззаявительно... в таком беззаявительном порядке на текущий день уже выдано порядка 200 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал", - сказала она на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

Материнский капитал в РФ оформляется проактивно, то есть по данным ЗАГС и других ведомств, без обращения семьи. В 2020 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составляет 616 617 рублей.