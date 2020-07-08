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США будто готовятся к конфликту с любой страной, заявил Лавров
Вашингтон будто готовится к конфликту с любой страной, которая отстаивает свои интересы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:45
сергей лавров
сша
в мире
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"Это плохо для самих Соединенных Штатов": Лавров рассказал о странной философии США
Пресс-конференция министра иностранный дел Сергея Лаврова
2020-07-08T14:02
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сергей лавров, сша, в мире

США будто готовятся к конфликту с любой страной, заявил Лавров

14:02 08.07.2020 (обновлено: 16:45 08.07.2020)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вашингтон будто готовится к конфликту с любой страной, которая отстаивает свои интересы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сама философия уже указывает на то, что американцы готовятся к конфликту с любой страной, которая пытается отстаивать свои интересы. Это плохо. Это плохо для самих Соединенных Штатов", - заявил он пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).
Показателем этого может быть, например, то, что в диалоге с Москвой стараются убрать из употребления термин "стратегическая стабильность" и заменяют его термином "стратегическое соперничество", отметил министр.
Лавров не исключил, что такой подход может быть попыткой отвлечь внимание населения США от внутренних проблем, сказывается на ситуации и предвыборная кампания.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Сергей ЛавровСШАВ мире
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