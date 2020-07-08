https://ria.ru/20200708/1574057285.html
США будто готовятся к конфликту с любой страной, заявил Лавров
Вашингтон будто готовится к конфликту с любой страной, которая отстаивает свои интересы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:02
2020-07-08T16:45
сергей лавров
сша
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574047694.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Это плохо для самих Соединенных Штатов": Лавров рассказал о странной философии США
Пресс-конференция министра иностранный дел Сергея Лаврова
2020-07-08T14:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, сша, в мире