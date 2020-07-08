ЛНР обвинила Киев в подготовке информационных провокаций

"Группой информационно-психологических операций сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины (ВСУ)... разработан новый план проведения информационно-психологических операций против политического руководства народных республик Донбасса и командного состава воинских формирований ЛНР и ДНР", - заявили журналистам в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

По его словам, сотрудники МГБ ЛНР установили данные украинских силовиков, отправленных киевским командованием в подконтрольные Киеву районы Донбасса "для осуществления информационной агрессии против граждан ЛНР и ДНР". Фамилии этих военнослужащих опубликованы на официальном сайте МГБ ЛНР, в их отношении возбуждено уголовное дело.