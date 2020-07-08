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ЛНР обвинила Киев в подготовке информационных провокаций
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало имена украинских силовиков, причастных, по данным ведомства, к... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:01
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире

ЛНР обвинила Киев в подготовке информационных провокаций

14:01 08.07.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало имена украинских силовиков, причастных, по данным ведомства, к подготовке информационных провокаций против политического руководства республик Донбасса.
"Группой информационно-психологических операций сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины (ВСУ)... разработан новый план проведения информационно-психологических операций против политического руководства народных республик Донбасса и командного состава воинских формирований ЛНР и ДНР", - заявили журналистам в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.
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По его словам, сотрудники МГБ ЛНР установили данные украинских силовиков, отправленных киевским командованием в подконтрольные Киеву районы Донбасса "для осуществления информационной агрессии против граждан ЛНР и ДНР". Фамилии этих военнослужащих опубликованы на официальном сайте МГБ ЛНР, в их отношении возбуждено уголовное дело.
"Деятельность сводного отряда информационно-психологических операций сил ССО ВСУ направлена на дискредитацию политического и военного руководства в ЛНР и ДНР, усиление социальной напряженности и инспирирование действий, нацеленных на свержение конституционного строя в народных республиках Донбасса", - дополнил представитель пресс-службы ведомства.
МГБ ЛНР отметило, что продолжает сбор и документирование фактов военной и информационной агрессии со стороны украинских силовиков.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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