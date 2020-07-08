ЛНР обвинила Киев в подготовке информационных провокаций

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало имена украинских силовиков, причастных, по данным ведомства, к подготовке информационных провокаций против политического руководства республик Донбасса.
"Группой информационно-психологических операций сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины (ВСУ)... разработан новый план проведения информационно-психологических операций против политического руководства народных республик Донбасса и командного состава воинских формирований ЛНР и ДНР", - заявили журналистам в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.
По его словам, сотрудники МГБ ЛНР установили данные украинских силовиков, отправленных киевским командованием в подконтрольные Киеву районы Донбасса "для осуществления информационной агрессии против граждан ЛНР и ДНР". Фамилии этих военнослужащих опубликованы на официальном сайте МГБ ЛНР, в их отношении возбуждено уголовное дело.
"Деятельность сводного отряда информационно-психологических операций сил ССО ВСУ направлена на дискредитацию политического и военного руководства в ЛНР и ДНР, усиление социальной напряженности и инспирирование действий, нацеленных на свержение конституционного строя в народных республиках Донбасса", - дополнил представитель пресс-службы ведомства.
МГБ ЛНР отметило, что продолжает сбор и документирование фактов военной и информационной агрессии со стороны украинских силовиков.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения