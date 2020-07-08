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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574056826.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1141
Семь новых случаев коронавируса зафиксированы в Латвии за минувшие сутки, всего COVID-19 подтвержден у 1141 человека, сообщается в среду на сайте центра... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:56
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1141

13:56 08.07.2020
149
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 8 июл – РИА Новости. Семь новых случаев коронавируса зафиксированы в Латвии за минувшие сутки, всего COVID-19 подтвержден у 1141 человека, сообщается в среду на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.
"За прошедшие сутки в Латвии сделаны 1773 теста на COVID-19, и вторые сутки подряд зарегистрированы семь новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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В целом с начала пандемии проведены 162 054 теста на COVID-19, заболевание выявлено у 1141 человека, 30 пациентов умерли. Выздоровели 1008 человек.
В больницах находятся пять пациентов с новым коронавирусом, у четырех заболевание средней тяжести, один человек - в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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