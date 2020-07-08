В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1141

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 8 июл – РИА Новости. Семь новых случаев Семь новых случаев коронавируса зафиксированы в Латвии за минувшие сутки, всего COVID-19 подтвержден у 1141 человека, сообщается в среду на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.

"За прошедшие сутки в Латвии сделаны 1773 теста на COVID-19, и вторые сутки подряд зарегистрированы семь новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

В целом с начала пандемии проведены 162 054 теста на COVID-19, заболевание выявлено у 1141 человека, 30 пациентов умерли. Выздоровели 1008 человек.

В больницах находятся пять пациентов с новым коронавирусом, у четырех заболевание средней тяжести, один человек - в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.