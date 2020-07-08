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Распространение нового коронавируса
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В США выявили 60 тысяч новых случаев COVID-19
Рекордные 60 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили 60 тысяч новых случаев COVID-19

13:56 08.07.2020
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рекордные 60 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 60 021 случай заражения, 1195 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались.
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Днем ранее эти показатели составляли 44 953 и 325 соответственно.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 996 098 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 131 тысячи человек. Выздоровели более 936 тысяч заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 11,8 миллиона заразившихся и более 544 тысяч летальных исходов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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