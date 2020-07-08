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Московские кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа
Кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа, важным моментом остается разработка модели привлечения в них людей, так как пока прогнозируемая... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:54
культура
ольга любимова
дмитрий чернышенко
владимир толстой
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга любимова, дмитрий чернышенко, владимир толстой, москва, общество

Московские кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа

13:54 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПустой зрительный зал кинотеатра
Пустой зрительный зал кинотеатра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пустой зрительный зал кинотеатра. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа, важным моментом остается разработка модели привлечения в них людей, так как пока прогнозируемая посещаемость составляет 20%, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
Ранее состоялось заседание совета Фонда кино с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой, на котором обсуждались возможные меры поддержки киноотрасли.
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"Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%. Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры, и какой контент показать", - сказал Толстой.
Он отметил, что "нужна большая, комплексная система мер, которая учтет все".
"Вчера мы 3,5 часа обсуждали, на мой взгляд, очень содержательно и плодотворно и пришли к разумным решениям, которые нужно оформить и представить отрасли и руководству страны. Думаю, что мы даже пресс-конференцию сделаем, потому что в этот процесс включает много аспектов", - добавил советник президента.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что российские кинотеатры могут возобновить работу с 15 июля.
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КультураОльга ЛюбимоваДмитрий ЧернышенкоВладимир ТолстойМоскваОбщество
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