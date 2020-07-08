https://ria.ru/20200708/1574056730.html
Московские кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа
Кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа, важным моментом остается разработка модели привлечения в них людей, так как пока прогнозируемая... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:54
2020-07-08T13:54
культура
ольга любимова
дмитрий чернышенко
владимир толстой
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, дмитрий чернышенко, владимир толстой, москва, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Кинотеатры в Москве
могут возобновить работу с 1 августа, важным моментом остается разработка модели привлечения в них людей, так как пока прогнозируемая посещаемость составляет 20%, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой
.
Ранее состоялось заседание совета Фонда кино с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой, на котором обсуждались возможные меры поддержки киноотрасли.
"Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%. Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры, и какой контент показать", - сказал Толстой.
Он отметил, что "нужна большая, комплексная система мер, которая учтет все".
"Вчера мы 3,5 часа обсуждали, на мой взгляд, очень содержательно и плодотворно и пришли к разумным решениям, которые нужно оформить и представить отрасли и руководству страны. Думаю, что мы даже пресс-конференцию сделаем, потому что в этот процесс включает много аспектов", - добавил советник президента.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
заявлял, что российские кинотеатры могут возобновить работу с 15 июля.