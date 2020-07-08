https://ria.ru/20200708/1574056702.html
Кузнецова отметила необходимость мер господдержки детских лагерей
Детские организации отдыха и оздоровления, которые в этом году из-за пандемии открываются с запозданием или не принимают детей совсем, в следующем году могут... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:54
2020-07-08T14:03
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, анна кузнецова, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Детские организации отдыха и оздоровления, которые в этом году из-за пандемии открываются с запозданием или не принимают детей совсем, в следующем году могут разориться и перестать работать, необходимы меры государственной поддержки, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова
Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что детская летняя оздоровительная кампания к 6 июля начнется в 19 регионах России.
"Это очень тревожная тенденция, которую мы, в том числе, фиксируем из поступающих к нам в аппарат обращений от руководителей детских организаций отдыха. Из-за того, что в этом сезоне многие лагеря открылись с запозданием, а некоторые вообще могут не открыться, возникает угроза их разорения и даже полной ликвидации. А это значит, что в следующем году есть риск сокращения организаций отдыха и оздоровления", – сказала омбудсмен.
По ее мнению, в этой связи поддержка детских организаций отдыха крайне важна.
"И без мер государственной помощи здесь, к сожалению, не обойтись", - заключила Кузнецова.