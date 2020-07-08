Кузнецова отметила необходимость мер господдержки детских лагерей

"Это очень тревожная тенденция, которую мы, в том числе, фиксируем из поступающих к нам в аппарат обращений от руководителей детских организаций отдыха. Из-за того, что в этом сезоне многие лагеря открылись с запозданием, а некоторые вообще могут не открыться, возникает угроза их разорения и даже полной ликвидации. А это значит, что в следующем году есть риск сокращения организаций отдыха и оздоровления", – сказала омбудсмен.