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Кузнецова отметила необходимость мер господдержки детских лагерей
Детские организации отдыха и оздоровления, которые в этом году из-за пандемии открываются с запозданием или не принимают детей совсем, в следующем году могут... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:03
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353
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, анна кузнецова, общество

Кузнецова отметила необходимость мер господдержки детских лагерей

13:54 08.07.2020 (обновлено: 14:03 08.07.2020)
81
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Детские организации отдыха и оздоровления, которые в этом году из-за пандемии открываются с запозданием или не принимают детей совсем, в следующем году могут разориться и перестать работать, необходимы меры государственной поддержки, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова
Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что детская летняя оздоровительная кампания к 6 июля начнется в 19 регионах России.
"Это очень тревожная тенденция, которую мы, в том числе, фиксируем из поступающих к нам в аппарат обращений от руководителей детских организаций отдыха. Из-за того, что в этом сезоне многие лагеря открылись с запозданием, а некоторые вообще могут не открыться, возникает угроза их разорения и даже полной ликвидации. А это значит, что в следующем году есть риск сокращения организаций отдыха и оздоровления", – сказала омбудсмен.
По ее мнению, в этой связи поддержка детских организаций отдыха крайне важна.
"И без мер государственной помощи здесь, к сожалению, не обойтись", - заключила Кузнецова.
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
7 июля, 11:56
В Минпросвещения рассказали о количестве открытых детских лагерей
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