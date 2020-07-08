https://ria.ru/20200708/1574056678.html
Кузнецова: около 20% детей в России воспитываются в многодетных семьях
Примерно 20% детей в России на сегодняшний день воспитываются в многодетных семьях, сказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, отметив рост... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:54
2020-07-08T13:54
анна кузнецова
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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анна кузнецова, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Примерно 20% детей в России на сегодняшний день воспитываются в многодетных семьях, сказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова
, отметив рост числа многодетных семей на 7,3%.
"Если говорить серьезно, то 20% детей страны воспитывается сегодня в многодетных семьях. И это говорит о многом, в том числе и об обязательствах, которые есть у государства по отношению к многодетным семьям", - сказала Кузнецова в ходе онлайн-конференции, посвященной всероссийскому проекту "Многодетная Россия" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По ее словам, неплохая динамика за последние годы, несмотря на общее снижение рождаемости, наблюдается именно в числе многодетных семей.
"Число многодетных семей в России растет. Это, конечно, не может не радовать. Вот небольшое снижение лишь в категории 5, 6, 7, 11 и более детей… А во все остальных – с 3, 4, 8, 9, 10 детьми - рост 7,3%", - добавила детский омбудсмен.