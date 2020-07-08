Кузнецова: около 20% детей в России воспитываются в многодетных семьях

"Если говорить серьезно, то 20% детей страны воспитывается сегодня в многодетных семьях. И это говорит о многом, в том числе и об обязательствах, которые есть у государства по отношению к многодетным семьям", - сказала Кузнецова в ходе онлайн-конференции, посвященной всероссийскому проекту "Многодетная Россия" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".