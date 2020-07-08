Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

В ведомстве отметили, что на обсуждение вынесены вопросы, рассмотренные в рамках работы подгрупп. Среди них особый статус Донбасса, дополнительные меры контроля за прекращением огня, новые участки разведения сил, график противоминных мероприятий, обмен пленными.