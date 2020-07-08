Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574056649.html
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началась в режиме видеоконференции, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:12
ситуация в днр и лнр
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
https://ria.ru/20200707/1574012345.html
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_adb298842df4feb04fc4121b3e597fae.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_584:0:2632:2048_1400x0_80_0_0_9e48f4fd509ebbae8cf561cc98e8c64a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

13:53 08.07.2020 (обновлено: 14:12 08.07.2020)
201
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началась в режиме видеоконференции, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Во вторник состоялись переговоры подгрупп контактной группы в формате видеоконференции.
"Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что на обсуждение вынесены вопросы, рассмотренные в рамках работы подгрупп. Среди них особый статус Донбасса, дополнительные меры контроля за прекращением огня, новые участки разведения сил, график противоминных мероприятий, обмен пленными.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
7 июля, 15:35
В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе
100010
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова отметила необходимость мер господдержки детских лагерей
Военнослужащие в Донбассе
В Донецке прокомментировали задержание Киевом "куратора ДНР"
Протесты в Нью-Йорке
РПЦ: любое церковное участие в BLM носило бы политизированный характер
Украинские военные
ЛНР обвинила Киев в подготовке информационных провокаций
Самые младшие Рыжиковы
Кузнецова: около 20% детей в России воспитываются в многодетных семьях
Место аварийного разлива нефтепродуктов на территории Северного филиала АО Красноярскнефтепродукт, расположенного в селе Абалаково Енисейского района
Совфед одобрил закон о ликвидации последствий при разливе нефти
Пустой зрительный зал кинотеатра
Московские кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1141
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров заявил, что Киев не хочет подтверждать минские договоренности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия продолжит помогать Африке в борьбе с COVID-19
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о выплатах увольняемым при ликвидации организации
Машина службы скорой помощи в США
В США выявили 60 тысяч новых случаев COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил перспективы проведения "нормандского саммита"
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуме проанализируют выполнение поручений президента
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отметил важность углубления партнерства с Африкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния