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Религия и мировоззрение
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РПЦ: любое церковное участие в BLM носило бы политизированный характер
Любое церковное участие в движении Black Lives Matter носило бы политизированный характер, принуждение христиан активистами этого движения к совершению... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:52
религия и мировоззрение
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джордж флойд, вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сша

РПЦ: любое церковное участие в BLM носило бы политизированный характер

13:52 08.07.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротесты в Нью-Йорке
Протесты в Нью-Йорке
© РИА Новости / Брайан Смит
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Любое церковное участие в движении Black Lives Matter носило бы политизированный характер, принуждение христиан активистами этого движения к совершению каких-либо действий также является совершенно недопустимым, заявил РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Мы считаем, что вне зависимости от того, каковой была причина начала этого движения, в настоящий момент оно приобрело совершенно определенную и несомненную политическую окраску. Поэтому мы полагаем, что любое церковное участие в этом движении носило бы тоже политизированный характер", - сказал Кипшидзе.
При этом он напомнил, что в христианской Церкви не существует проблемы расовых разделений: "перед лицом Божьим представители любых рас обладают абсолютно равным достоинством и ценностью". И по этой причине все они заслуживают одинакового уважения и признания, отметил представитель РПЦ.
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Кипшидзе также обратил внимание на то, что в церковной традиции, с самых первых веков христианства, существует почитание святых совершенно различных рас, которое продолжается и сегодня.
"Поэтому мы считаем вовлечение Церкви в этот политический сюжет, а тем более принуждения христиан к тому, чтобы они меняли свою этнографию или предпринимали иные политически мотивированные действия, совершенно неуместными и носящими характер политического принуждения по отношению к Церкви", - заявил замглавы синодального отдела.
Он выразил надежду на то, что в обществах, где эта проблема обострилась, найдутся здоровые силы, которые не допустят перерастания возникшего конфликта "в пространство реализации насилия, агрессии, взаимных обвинений". По словам Кипшидзе, в Церкви также надеются, что эти силы придут к пониманию того, что в обществе все люди наделены не только равным достоинством, но и несут ответственность и обязанности перед обществом - должны "отвечать за нарушение закона и, конечно же, уважать свое историческое, духовное и культурное наследие, не делая его объектом сиюминутных политических манипуляций".
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Религия и мировоззрениеДжордж ФлойдВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСША
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