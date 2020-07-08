РПЦ: любое церковное участие в BLM носило бы политизированный характер

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Любое церковное участие в движении Black Lives Matter носило бы политизированный характер, принуждение христиан активистами этого движения к совершению каких-либо действий также является совершенно недопустимым, заявил РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Мы считаем, что вне зависимости от того, каковой была причина начала этого движения, в настоящий момент оно приобрело совершенно определенную и несомненную политическую окраску. Поэтому мы полагаем, что любое церковное участие в этом движении носило бы тоже политизированный характер", - сказал Кипшидзе.

При этом он напомнил, что в христианской Церкви не существует проблемы расовых разделений: "перед лицом Божьим представители любых рас обладают абсолютно равным достоинством и ценностью". И по этой причине все они заслуживают одинакового уважения и признания, отметил представитель РПЦ.

Кипшидзе также обратил внимание на то, что в церковной традиции, с самых первых веков христианства, существует почитание святых совершенно различных рас, которое продолжается и сегодня.

"Поэтому мы считаем вовлечение Церкви в этот политический сюжет, а тем более принуждения христиан к тому, чтобы они меняли свою этнографию или предпринимали иные политически мотивированные действия, совершенно неуместными и носящими характер политического принуждения по отношению к Церкви", - заявил замглавы синодального отдела.

Он выразил надежду на то, что в обществах, где эта проблема обострилась, найдутся здоровые силы, которые не допустят перерастания возникшего конфликта "в пространство реализации насилия, агрессии, взаимных обвинений". По словам Кипшидзе, в Церкви также надеются, что эти силы придут к пониманию того, что в обществе все люди наделены не только равным достоинством, но и несут ответственность и обязанности перед обществом - должны "отвечать за нарушение закона и, конечно же, уважать свое историческое, духовное и культурное наследие, не делая его объектом сиюминутных политических манипуляций".