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В Госдуме проанализируют выполнение поручений президента
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету палаты по контролю и регламенту к отчету правительства проанализировать, какие поручения президента РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:51
ольга савастьянова
госдума рф
вячеслав володин
политика
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ольга савастьянова, госдума рф, вячеслав володин, политика

В Госдуме проанализируют выполнение поручений президента

13:51 08.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету палаты по контролю и регламенту к отчету правительства проанализировать, какие поручения президента еще не выполнены.
В ходе пленарного заседания спикер палаты отметил, что Госдума из раза в раз сталкивается с одной и той же проблемой, когда президент дает определенное поручение, а исполняется оно спустя годы. В частности, он упомянул поправки в законопроект о нефтеразливах, которые пролежали в министерстве в течение нескольких лет с момента поручения главы государства урегулировать этот вопрос.
"Может быть, нам к отчету правительства дать системное поручение комитету по контролю, чтобы они подготовили обзор по всем поручениям президента, которые не выполнены в срок и которые обязывают по-другому строить работу правительство и нас. Это же к нам тоже имеет отношение… Дадим такое поручение Ольге Викторовне (Савастьяновой, главе комитета - ред.)? И нам будет крайне важно посмотреть. Это, кстати, один из показателей, в том числе, эффективности министерств, как они отрабатывают поручения, и при отчете министров тоже эти вопросы обозначаем", - сказал Володин.
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