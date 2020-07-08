В Госдуме проанализируют выполнение поручений президента

В ходе пленарного заседания спикер палаты отметил, что Госдума из раза в раз сталкивается с одной и той же проблемой, когда президент дает определенное поручение, а исполняется оно спустя годы. В частности, он упомянул поправки в законопроект о нефтеразливах, которые пролежали в министерстве в течение нескольких лет с момента поручения главы государства урегулировать этот вопрос.