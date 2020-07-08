Власти Черногории провозгласили эпидемию COVID на севере страны

БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Национальное координационный совет (NKT) при правительстве Национальное координационный совет (NKT) при правительстве Черногории провозгласил эпидемию COVID-19 в нескольких общинах (районах) на севере страны в связи с ростом заболеваемости, сообщило правительство.

По данным Института национального здоровья, на утро среды в Черногории с начала пандемии выявлено 907 больных коронавирусом, 80 пациентов находятся в больницах, 17 человек скончались. За последние сутки выявлено 66 новых зараженных. Источники в правящей Демократической партии социалистов сообщили местным СМИ, что под вопросом оказалось проведение назначенных на 30 августа парламентских выборов.

"Постоянный рост числа выявленных случаев инфекции коронавируса на территории целой страны с особой угрозой для северного и центрального регионов и факт того, что у большинства заболевших точно не определяется источник заражения, указывают на расширенный перенос вируса в определенных районах", - сообщил кабмин в Twitter.

"Поэтому NKT согласился с тем, что минздрав Черногории провозгласит эпидемию инфекционной болезни на территории муниципалитетов Биело-Поле, Беране, Петница, Рожае и Гусине", - указало правительство.

Власти страны также отменили все музыкальные мероприятия и концерты на территории страны, запретили работу кафе, рестораны в центральном и северном регионах, включая Подгорицу , после 22.00, а также порекомендовали гражданам носить маски не только в помещениях, но и на открытом пространстве.

Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы - результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были выявлены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.