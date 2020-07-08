РПЦ: более 6,5 млн рублей передано в епархии для самых бедных жителей

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число обращений граждан за продуктовой помощью в епархии Русской православной церкви в России и за рубежом выросло за время пандемии, для жителей самых бедных регионов собрано и передано уже более 6,5 миллиона рублей пожертвований, сообщил синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.

"Благодаря сбору, который синодальный отдел по благотворительности проводит на сайте Милосердие.ру, 21 епархия уже получила более 5,1 миллиона рублей. Еще шесть епархий в ближайшее время получат в общей сложности более 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Средства идут на покупку продуктов для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды.

В частности, в Тверской епархии сформировали 482 одинаковых продуктовых набора, в Тихорецкой епархии - 308 продуктовых наборов, в Сызранской - 200, в Томской - 178, в Урюпинской - 100. Средства для формирования продуктовых наборов также уже переданы в Бузулукскую, Бийскую, Тверскую, Армавирскую, Ижевскую, Томскую, Находкинскую, Новокузнецкую, Салаватскую, Барнаульскую, Нефтекамскую, Кузнецкую, Серовскую, Курганскую, Нижнетагильскую, Отрадненскую, Орскую и Филиппинско-Вьетнамскую епархии.

"Они закупают продукты нуждающимся и в ближайшее время начнут раздачу", - сообщили в синодальном отделе. Стандартный продуктовый набор включает в себя муку, сахар, растительное масло, гречку, рис, макароны, печенье, чай, сгущенное молоко и консервы.

В епархиях помогают в первую очередь тем, кто, в силу объективных причин, не получил государственные пособия или потратил их на задолженности, которые образовались в период карантина. Среди них многодетные семьи, одинокие матери с детьми, люди с инвалидностью, подростки из центра социальной реабилитации, бездомные, пожилые и тяжелобольные. Кроме того, это люди, потерявшие работу, или родители с детьми старше 16 лет, которые не имеют права на единовременную выплату.

"Церковь помогает не только в России. Для помощи голодающим филиппинцам синодальный отдел по благотворительности перевел 5 тысяч долларов Филиппинско-Вьетнамской епархии, а также 3 тысячи долларов для жителей Восточного Тимора: представители православной общины просили помочь им с продуктами в связи с наступающим голодом", - добавили в синодальном отделе.

Несмотря на снятие многих карантинных ограничений, поток нуждающихся людей, которые обращаются за помощью в храмы и епархиальные социальные отделы, по-прежнему намного больше, чем до начала пандемии, отметили в РПЦ.