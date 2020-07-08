В России создадут оперштаб для выработки мер поддержки киноотрасли

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Оперативный штаб по поддержке киноиндустрии, куда войдут представители отрасли, Фонда кино и Минкультуры, будет создан в РФ, сейчас готовятся предложения руководству страны, включающие шаги по выходу отрасли из кризиса, сообщил РИА Новости советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"Вчера собирался совет Фонда кино с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой. Был собран огромный аналитический материл. Сейчас будут готовиться предложения председателю правительства и президенту по комплексным антикризисным мерам поддержки и производителей, и дистрибьюторов, и кинотеатров, судьба которых всех очень интересует. В понедельник должен быть сформирован оперштаб по киноотрасли, который со вторника начнет работу. Он создается совместно с Фондом кино, министерством культуры РФ, туда также войдут все те представители отрасли, что нам понадобятся. Они постараются максимально быстро оформить необходимые рекомендации", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, предполагается довольно сложная система мер, которая должна помочь отрасли выйти из кризиса наименее безболезненно.
"Причем там две составляющих одинаково важных. Во-первых, что делать поэтапно в ближайшие месяцы и до конца года, а также предполагается среднесрочная, я бы так назвал, система мер выхода из кризиса на три года. При понимании и поддержке президента и правительства, если вся система мер будет оказана, то можно выйти из кризиса наименее безболезненно, смягчить, в общем, удар", - добавил он.
Толстой отметил, что на следующей неделе может состояться пресс-конференция с представителями отрасли, на которой более подробно расскажут о планах оперштаба.