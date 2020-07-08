В России создадут оперштаб для выработки мер поддержки киноотрасли

"Причем там две составляющих одинаково важных. Во-первых, что делать поэтапно в ближайшие месяцы и до конца года, а также предполагается среднесрочная, я бы так назвал, система мер выхода из кризиса на три года. При понимании и поддержке президента и правительства, если вся система мер будет оказана, то можно выйти из кризиса наименее безболезненно, смягчить, в общем, удар", - добавил он.