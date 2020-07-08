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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200708/1574056058.html
Москва наращивает экспорт электронных интегральных схем на Тайвань
Московские промышленные предприятия за первые четыре месяца 2020 года увеличили более чем на 30% экспорт электронных интегральных схем на Тайвань , сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
тайвань
москва
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тайвань, москва, экономика

Москва наращивает экспорт электронных интегральных схем на Тайвань

13:42 08.07.2020
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CC BY 2.0 / My Day / Taipei 101, Taiwan, 20100607"Тайбэй 101" - рукотворный символ Тайваня
Тайбэй 101 - рукотворный символ Тайваня
CC BY 2.0 / My Day / Taipei 101, Taiwan, 20100607
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московские промышленные предприятия за первые четыре месяца 2020 года увеличили более чем на 30% экспорт электронных интегральных схем на Тайвань , сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Объем внешнеторгового оборота двух стран в январе – апреле 2020 года составил порядка 326,3 миллионов долларов: экспорт – 48,1 миллиона долларов, импорт – 278,2 миллиона долларов. Что касается Москвы, то большую часть несырьевого неэнергетического экспорта столицы в Тайвань занимают электронные интегральные схемы. При этом всего московские производители поставили на остров товаров на 2 миллиона долларов", – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ДИПП Эмиля Петросяна.
Замглавы департамента также рассказал, что с Тайваня в Москву в основном везут механическое оборудование, технику и компьютеры.
Петросян напомнил, что на долю компаний, зарегистрированных в столице, приходится около половины поступающих в Россию прямых иностранных инвестиций. При этом город не делает разницы между российским и зарубежным бизнесом: иностранные инвесторы могут рассчитывать на различные преференции наравне с отечественными.
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В свою очередь, директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома рассказал, что для поддержки новых инвестиционных проектов правительство Москвы предоставляет льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю. Это обеспечивает снижение налоговой нагрузки до 25%.
"Сегодня различные льготы получают 118 московских компаний. Объем инвестиций этих предприятий за последние пять лет составил 95,6 миллиарда рублей", – уточнил директор агентства.
директор Агентства промышленного развития города Ирина Дегтярева подчеркнула, что, иностранному инвестору, не знакомому с российской спецификой, город предоставляет комплексное сопровождение локализации промышленного инвестиционного проекта в режиме "одного окна".
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"Москва предлагает для размещения иностранных промышленных предприятий как готовые помещения, так и земельные участки с производственным назначением. Специалисты АПР начинают работу с промышленными проектами на этапе формирования заявки на локализацию и сопровождают их до открытия производства. На каждом из этапов реализации промышленного проекта специалисты АПР отвечают на возможные градостроительные, земельно-имущественные вопросы, а также дают исчерпывающие разъяснения по всем аспектам подключения площадки к инженерной инфраструктуре. Мы обладаем необходимыми знаниями и опытом работы с промышленными проектами", – цитируют Дегтяреву в пресс-службе ДИПП.
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