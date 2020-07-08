Москва наращивает экспорт электронных интегральных схем на Тайвань

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московские промышленные предприятия за первые четыре месяца 2020 года увеличили более чем на 30% экспорт электронных интегральных схем на Московские промышленные предприятия за первые четыре месяца 2020 года увеличили более чем на 30% экспорт электронных интегральных схем на Тайвань , сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Объем внешнеторгового оборота двух стран в январе – апреле 2020 года составил порядка 326,3 миллионов долларов: экспорт – 48,1 миллиона долларов, импорт – 278,2 миллиона долларов. Что касается Москвы, то большую часть несырьевого неэнергетического экспорта столицы в Тайвань занимают электронные интегральные схемы. При этом всего московские производители поставили на остров товаров на 2 миллиона долларов", – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ДИПП Эмиля Петросяна.

Замглавы департамента также рассказал, что с Тайваня в Москву в основном везут механическое оборудование, технику и компьютеры.

Петросян напомнил, что на долю компаний, зарегистрированных в столице, приходится около половины поступающих в Россию прямых иностранных инвестиций. При этом город не делает разницы между российским и зарубежным бизнесом: иностранные инвесторы могут рассчитывать на различные преференции наравне с отечественными.

В свою очередь, директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома рассказал, что для поддержки новых инвестиционных проектов правительство Москвы предоставляет льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю. Это обеспечивает снижение налоговой нагрузки до 25%.

"Сегодня различные льготы получают 118 московских компаний. Объем инвестиций этих предприятий за последние пять лет составил 95,6 миллиарда рублей", – уточнил директор агентства.

директор Агентства промышленного развития города Ирина Дегтярева подчеркнула, что, иностранному инвестору, не знакомому с российской спецификой, город предоставляет комплексное сопровождение локализации промышленного инвестиционного проекта в режиме "одного окна".