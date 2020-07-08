Премьер Киргизии поручил отозвать из отпусков всех медработников

По данным Минздрава, на сегодняшний день общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 8 486. Умерли 112 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2983 пациентов. Общее количество смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии достигло 268.