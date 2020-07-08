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СФ упростил получение гражданства иностранцами с трудоспособными детьми
Совет Федерации одобрил в среду закон, упрощающий получение российского гражданства для иностранцев, имеющих дееспособных детей старше 18 лет с гражданством РФ. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:40
совет федерации рф
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РИА Новости
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353
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60
совет федерации рф, общество

СФ упростил получение гражданства иностранцами с трудоспособными детьми

13:40 08.07.2020
78
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, упрощающий получение российского гражданства для иностранцев, имеющих дееспособных детей старше 18 лет с гражданством РФ.
Ранее для упрощенного получения российского гражданства иностранец, помимо наличия взрослых детей-россиян, должен был являться нетрудоспособным. Теперь это требование отменено.
Изменения в законодательство вносятся в целях привлечения в экономику РФ дополнительных трудовых ресурсов. Что касается условия о наличии дееспособных совершеннолетних детей, то оно является предупредительной мерой и позволит приобретать российское гражданство иностранцам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми.
Также закон вводит обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для иностранцев, приобретающих гражданство РФ Полномочиями по проведению такой регистрации наделяются МВД и его территориальные органы.
Закон поступает на подпись президенту.
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