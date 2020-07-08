СФ упростил получение гражданства иностранцами с трудоспособными детьми

Ранее для упрощенного получения российского гражданства иностранец, помимо наличия взрослых детей-россиян, должен был являться нетрудоспособным. Теперь это требование отменено.

Изменения в законодательство вносятся в целях привлечения в экономику РФ дополнительных трудовых ресурсов. Что касается условия о наличии дееспособных совершеннолетних детей, то оно является предупредительной мерой и позволит приобретать российское гражданство иностранцам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми.