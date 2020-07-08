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Заседание президентского совета по культуре может пройти осенью
Точная дата заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ пока не назначена, мероприятие может пройти осенью, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:40
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Заседание президентского совета по культуре может пройти осенью

13:40 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой
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Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Точная дата заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ пока не назначена, мероприятие может пройти осенью, заявил РИА Новости советник президента РФ Владимир Толстой.
"Дата заседания президентского совета по культуре пока не назначена. Очень много мероприятий с участием президента переносилось. Думаю, что совет может пройти осенью", - сказал он.
Совет при президенте РФ по культуре и искусству является консультативным органом, созданным для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры, представителями творческой интеллигенции, выработки предложений по актуальным вопросам.
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