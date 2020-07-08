https://ria.ru/20200708/1574055896.html
Заседание президентского совета по культуре может пройти осенью
Точная дата заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ пока не назначена, мероприятие может пройти осенью, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:40
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культура
владимир толстой
политика
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