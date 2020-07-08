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Туризм
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Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:52
туризм
туризм
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_db1be2223fc5f7676f60f3c87d3c3a8f.jpg
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму

13:37 08.07.2020 (обновлено: 13:52 08.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до сентября.
"Номеров практически в среднем ценовом сегменте практически нет, полностью забронировано все до сентября месяца", - сказал Аксенов журналистам.
Он добавил, что еще остались свободными отдельные номера класса люкс. Аксенов уточнил, что некоторые отели могли незначительно повысить цены на отдых в текущем сезоне из-за издержек, связанных с поздним началом курортного сезона.
Крым начал принимать туристов из других территорий России с 1 июля, с 15 июня стартовал внутренний туризм для крымчан.
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