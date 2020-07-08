Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму

"Номеров практически в среднем ценовом сегменте практически нет, полностью забронировано все до сентября месяца", - сказал Аксенов журналистам.

Он добавил, что еще остались свободными отдельные номера класса люкс. Аксенов уточнил, что некоторые отели могли незначительно повысить цены на отдых в текущем сезоне из-за издержек, связанных с поздним началом курортного сезона.