https://ria.ru/20200708/1574055582.html
Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:37
2020-07-08T13:52
туризм
туризм
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_db1be2223fc5f7676f60f3c87d3c3a8f.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573886287.html
1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_db1be2223fc5f7676f60f3c87d3c3a8f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_ee6d7c4c9ef55ee15008707820131d1c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_451:0:2499:2048_1400x0_80_0_0_1c203081772b29a003777f56fd674fc8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым, общество