https://ria.ru/20200708/1574055407.html
Кузнецова запустила мониторинг летней оздоровительной кампании для детей
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова запустила мониторинг проведения летней оздоровительной кампании в регионах, особое внимание планируется уделить вопросам... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:34
2020-07-08T14:05
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
анна кузнецова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, анна кузнецова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова
запустила мониторинг проведения летней оздоровительной кампании в регионах, особое внимание планируется уделить вопросам организации досуга для детей, оставшихся дома, сообщает пресс-служба уполномоченного.
"Анна Кузнецова дала старт ежегодному мониторингу проведения летней оздоровительной кампании в регионах России. Традиционно он будет проводиться в двух направлениях – мониторинг организованного отдыха детей, а также досуга и занятости несовершеннолетних, не охваченных организованными формами отдыха", - говорится в сообщении
В этом году, по данным аппарата, акцент будет сделан на реализации программ досуга и занятости для детей и подростков в регионах, потому что из-за ограничительных мер многие дети остаются дома, а неорганизованный отдых может привести к травмам или гибели.
"Сегодня особенно важно активизировать работу именно в этом направлении, максимально охватить тех детей, которые не смогут поехать в летние лагеря. Дети, оставленные без присмотра, – это почти всегда беда. Уже сейчас мы видим пугающую статистику МЧС
, согласно которой по сравнению с 2019 годом в России количество утонувших детей увеличилось на 14%. Причина в основном одна – взрослых не оказалось рядом", – отмечает Кузнецова.
По результатам мониторинга омбудсмен подготовит доклад о проведении летней оздоровительной кампании в 2020 году и отдельно отметит опыт регионов в реализации программ досуга детей и подростков за последние три года. Это, по словам пресс-службы, позволит составить наиболее объективную картину охвата детей полезными формами деятельности в субъектах и выработать предложения на совершенствование данной сферы.