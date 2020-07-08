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Кузнецова запустила мониторинг летней оздоровительной кампании для детей
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова запустила мониторинг проведения летней оздоровительной кампании в регионах, особое внимание планируется уделить вопросам... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:05
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анна кузнецова
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, анна кузнецова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Кузнецова запустила мониторинг летней оздоровительной кампании для детей

13:34 08.07.2020 (обновлено: 14:05 08.07.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова запустила мониторинг проведения летней оздоровительной кампании в регионах, особое внимание планируется уделить вопросам организации досуга для детей, оставшихся дома, сообщает пресс-служба уполномоченного.
"Анна Кузнецова дала старт ежегодному мониторингу проведения летней оздоровительной кампании в регионах России. Традиционно он будет проводиться в двух направлениях – мониторинг организованного отдыха детей, а также досуга и занятости несовершеннолетних, не охваченных организованными формами отдыха", - говорится в сообщении
В этом году, по данным аппарата, акцент будет сделан на реализации программ досуга и занятости для детей и подростков в регионах, потому что из-за ограничительных мер многие дети остаются дома, а неорганизованный отдых может привести к травмам или гибели.
"Сегодня особенно важно активизировать работу именно в этом направлении, максимально охватить тех детей, которые не смогут поехать в летние лагеря. Дети, оставленные без присмотра, – это почти всегда беда. Уже сейчас мы видим пугающую статистику МЧС, согласно которой по сравнению с 2019 годом в России количество утонувших детей увеличилось на 14%. Причина в основном одна – взрослых не оказалось рядом", – отмечает Кузнецова.
По результатам мониторинга омбудсмен подготовит доклад о проведении летней оздоровительной кампании в 2020 году и отдельно отметит опыт регионов в реализации программ досуга детей и подростков за последние три года. Это, по словам пресс-службы, позволит составить наиболее объективную картину охвата детей полезными формами деятельности в субъектах и выработать предложения на совершенствование данной сферы.
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Социальный навигаторДетские вопросыДетский отдыхАнна КузнецоваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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