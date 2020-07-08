Кузнецова запустила мониторинг летней оздоровительной кампании для детей

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова запустила мониторинг проведения летней оздоровительной кампании в регионах, особое внимание планируется уделить вопросам организации досуга для детей, оставшихся дома, сообщает пресс-служба уполномоченного.

"Анна Кузнецова дала старт ежегодному мониторингу проведения летней оздоровительной кампании в регионах России. Традиционно он будет проводиться в двух направлениях – мониторинг организованного отдыха детей, а также досуга и занятости несовершеннолетних, не охваченных организованными формами отдыха", - говорится в сообщении

В этом году, по данным аппарата, акцент будет сделан на реализации программ досуга и занятости для детей и подростков в регионах, потому что из-за ограничительных мер многие дети остаются дома, а неорганизованный отдых может привести к травмам или гибели.

"Сегодня особенно важно активизировать работу именно в этом направлении, максимально охватить тех детей, которые не смогут поехать в летние лагеря. Дети, оставленные без присмотра, – это почти всегда беда. Уже сейчас мы видим пугающую статистику МЧС , согласно которой по сравнению с 2019 годом в России количество утонувших детей увеличилось на 14%. Причина в основном одна – взрослых не оказалось рядом", – отмечает Кузнецова.