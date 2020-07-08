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Лавров заявил, что Киев не хочет подтверждать минские договоренности
Украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости по урегулированию в Донбассе, одобренные СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:50
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, киев, украина, в мире

Лавров заявил, что Киев не хочет подтверждать минские договоренности

13:30 08.07.2020 (обновлено: 13:50 08.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости по урегулированию в Донбассе, одобренные СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжаем контакты в рамках "нормандского формата" (РФ, Украина, ФРГ, Франция по Донбассу - ред.)", - сказал он в ходе онлайн пресс-конференции.
Министр добавил, что "недавно состоялась встреча советников и политических помощников лидеров "нормандского формата".
"Она вновь подтвердила, что украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости, одобренные СБ ООН", - сказал министр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"На прямой вопрос наших представителей прямого ответа не поступило, и мы, конечно, ожидаем, что Германия и Франция как соучастники "нормандского формата" внесут свою долю ответственности за ту позицию, которую должен занимать Киев в отношении важнейшего документа под названием "Минский комплекс мер", - заключил он.
В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак, с немецкой - Ян Хеккер, с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНКиевУкраинаВ мире
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