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Лавров назвал сроки следующего саммита Россия-Африка
Следующий саммит Россия – Африка состоится в 2022 году на территории одного из африканских государств, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:35
сергей лавров
владимир путин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей лавров, владимир путин, африка, сочи, египет, в мире

Лавров назвал сроки следующего саммита Россия-Африка

13:30 08.07.2020 (обновлено: 13:35 08.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Следующий саммит Россия – Африка состоится в 2022 году на территории одного из африканских государств, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы условились подготовить соответствующие предложения, которые позволят начать работать над повесткой следующего саммита, который, как я уже сказал, планируется на 2022 год", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).
Как отметил Лавров, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее в Сочи, следующий саммит состоится на африканском континенте.
Сергей Лавров
Вчера, 13:23
Лавров назвал условие для урегулирования ситуации в Ливии
Предыдущий Саммит Россия - Африка прошел в Сочи в октябре 2019 года по инициативе России под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.
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Сергей ЛавровВладимир ПутинАфрикаСочиЕгипетВ мире
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