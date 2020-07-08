Лавров назвал сроки следующего саммита Россия-Африка

"Мы условились подготовить соответствующие предложения, которые позволят начать работать над повесткой следующего саммита, который, как я уже сказал, планируется на 2022 год", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).