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Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вошла в воды Дании
Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая может достроить "Северный поток — 2", вошла в воды Дании, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:31
северный поток — 2
балтийское море
сша
украина
экономика
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балтийское море
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
северный поток — 2, балтийское море, сша, украина, экономика

Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вошла в воды Дании

13:28 08.07.2020 (обновлено: 16:31 08.07.2020)
4053
© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2"
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая может достроить "Северный поток — 2", вошла в воды Дании, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
Так, по информации Myshiptracking, утром судно покинуло германские воды и вошло в датскую часть Балтийского моря. При этом оно удаляется от острова Борнхольм, где находится недостроенный участок газопровода. В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока — 2". Оттуда "Фортуна" вышла накануне вечером.
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Комментарием Nord Stream 2 AG, оператора проекта, РИА Новости пока не располагает.
На днях Дания Nord выдала Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах. Теперь можно использовать суда не только с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку участок газопровода, который предстоит достроить, проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химическим оружием. К работе по укладке труб можно приступить не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.
Один из возможных вариантов достройки "Северного потока — 2" предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Роль якорного трубоукладчика в таком случае может исполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, а системой динамического позиционирования оборудован "Академик Черский", который также находится в Мукране.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
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Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и еще некоторые европейские страны. В конце прошлого года США ввели против проекта санкции, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В "Газпроме" заявляли, что могут достроить газопровод самостоятельно и рассчитывают запустить его в конце этого или начале следующего года.
Но газопроводу грозят новые санкции — американские сенаторы включили их в проект оборонного бюджета. Ограничения могут распространить на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
8835120
Обсудить 3
Северный поток — 2Балтийское мореСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Подозрительно тихо со стороны Польши и Украины. Не захлебнулись ли они от негодования.......
8 июля, 13:34
Егор Панкратов
271000
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