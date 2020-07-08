Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вошла в воды Дании

Так, по информации Myshiptracking, утром судно покинуло германские воды и вошло в датскую часть Балтийского моря . При этом оно удаляется от острова Борнхольм, где находится недостроенный участок газопровода. В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока — 2". Оттуда "Фортуна" вышла накануне вечером.

Комментарием Nord Stream 2 AG, оператора проекта, РИА Новости пока не располагает.

На днях Дания Nord выдала Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах. Теперь можно использовать суда не только с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку участок газопровода, который предстоит достроить, проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химическим оружием. К работе по укладке труб можно приступить не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.

Один из возможных вариантов достройки "Северного потока — 2" предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Роль якорного трубоукладчика в таком случае может исполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, а системой динамического позиционирования оборудован "Академик Черский", который также находится в Мукране.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Против проекта активно выступают США , продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и еще некоторые европейские страны. В конце прошлого года США ввели против проекта санкции, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.

В "Газпроме" заявляли, что могут достроить газопровод самостоятельно и рассчитывают запустить его в конце этого или начале следующего года.