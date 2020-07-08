Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вошла в воды Дании

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая может достроить "Северный поток — 2", вошла в воды Дании, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
Так, по информации Myshiptracking, утром судно покинуло германские воды и вошло в датскую часть Балтийского моря. При этом оно удаляется от острова Борнхольм, где находится недостроенный участок газопровода. В качестве пункта назначения указан немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока — 2". Оттуда "Фортуна" вышла накануне вечером.
Комментарием Nord Stream 2 AG, оператора проекта, РИА Новости пока не располагает.
На днях Дания Nord выдала Stream 2 AG обновленное разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах. Теперь можно использовать суда не только с динамическим позиционированием, но и с якорным, поскольку участок газопровода, который предстоит достроить, проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химическим оружием. К работе по укладке труб можно приступить не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.
Один из возможных вариантов достройки "Северного потока — 2" предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Роль якорного трубоукладчика в таком случае может исполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, а системой динамического позиционирования оборудован "Академик Черский", который также находится в Мукране.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и еще некоторые европейские страны. В конце прошлого года США ввели против проекта санкции, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В "Газпроме" заявляли, что могут достроить газопровод самостоятельно и рассчитывают запустить его в конце этого или начале следующего года.
Но газопроводу грозят новые санкции — американские сенаторы включили их в проект оборонного бюджета. Ограничения могут распространить на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"