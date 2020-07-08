Только 10% предприятий из списка системообразующих получили господдержку

"Для поддержки предприятий всех отраслей промышленности был сформирован перечень системообразующих предприятий. Сегодня в перечне 1 335 предприятий. Из них 568 (43%) – это промышленность. Поддержку получили только 139, что составляет всего 10,4% от всех предприятий перечня", - сказал сенатор.