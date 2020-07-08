Только 10% предприятий из списка системообразующих получили господдержку

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Чуть более 10% предприятий из перечня системообразующих смогли получить господдержку, мешают сложность процедур отбора и большой объем отчетности об использовании получаемых средств, заявил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов на заседании палаты с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова.
"Для поддержки предприятий всех отраслей промышленности был сформирован перечень системообразующих предприятий. Сегодня в перечне 1 335 предприятий. Из них 568 (43%) – это промышленность. Поддержку получили только 139, что составляет всего 10,4% от всех предприятий перечня", - сказал сенатор.
По словам политика, это происходит "по причине сложных процедур отбора, а также из-за необходимости предоставления еженедельных отчетов".
"По данным бизнес-сообщества, многим пришлось увеличить штат сотрудников, каждые три дня надо заполнять специальные стресс-тесты", - пояснил он.
В части эффективности мер поддержки возникает много вопросов, сказал Кутепов.
"Снижение ключевой ставки Центробанка привело к снижению ставок по кредитам коммерческих банков, предприятиям становится выгоднее кредитоваться в обычном порядке, не заполняя "множество форм" ежедневно. Ряд предприятий теперь хотят выйти из этого перечня, так как помощь получить практически невозможно. Считаю необходимым доработать этот изначально правильно придуманный механизм поддержки предприятий", - заключил парламентарий.