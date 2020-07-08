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Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии не будет комментировать дело подозреваемого в РФ в госизмене Ивана Сафронова, заявила РИА Новости глава пресс-службы ведомства Яна... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:26
иван сафронов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

13:26 08.07.2020
1141
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
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Иван Сафронов
ПРАГА, 8 июл – РИА Новости. Минобороны Чехии не будет комментировать дело подозреваемого в РФ в госизмене Ивана Сафронова, заявила РИА Новости глава пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.
"Министерство обороны в данный момент не будет дело (Сафронова - ред.) каким-либо образом комментировать", - сказала Цехмайстерова.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 10:07Сказано в эфире
"Вопросы к следствию". Адвокат Сафронова рассказал о ходе делаОбвинение Ивану Сафронову предъявят в понедельник, 13 июля, рассказал в эфире радио Sputnik его адвокат Иван Павлов.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
7 июля, 23:07
Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Минобороны ЧехииРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковСШАВ мире
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