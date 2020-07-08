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Песков прокомментировал порядок рассмотрения дела Сафронова
Дела, связанные с гостайной, рассматриваются в суде в определенном режиме, менять действующий закон, ориентируясь на мнение отдельных журналистов было бы... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:25
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
москва
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РИА Новости
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353
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия

Песков прокомментировал порядок рассмотрения дела Сафронова

13:25 08.07.2020
828
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дела, связанные с гостайной, рассматриваются в суде в определенном режиме, менять действующий закон, ориентируясь на мнение отдельных журналистов было бы неверно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для определенных категорий обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанных с секретностью, поэтому ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон, наверное, было бы неверно", - заявил Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что виновность любого гражданина может доказать только суд, поэтому необходимо дождаться его решения.
"Мы с пониманием относимся к мнению некоторых журналистов, но все-таки в первую очередь ориентируемся на невозможность комментирования этой ситуации в условиях начавшегося следствия и предстоящего судебного рассмотрения", - добавил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:08
Песков оценил реакцию журналистов на дело Сафронова
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал экс-журналиста Ивана Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Вчера, 12:27
Рогозин не стал отвечать на вопросы о деле Сафронова
3110013
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
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