Песков прокомментировал порядок рассмотрения дела Сафронова

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дела, связанные с гостайной, рассматриваются в суде в определенном режиме, менять действующий закон, ориентируясь на мнение отдельных журналистов было бы неверно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дела, связанные с гостайной, рассматриваются в суде в определенном режиме, менять действующий закон, ориентируясь на мнение отдельных журналистов было бы неверно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Для определенных категорий обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанных с секретностью, поэтому ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон, наверное, было бы неверно", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что виновность любого гражданина может доказать только суд, поэтому необходимо дождаться его решения.

"Мы с пониманием относимся к мнению некоторых журналистов, но все-таки в первую очередь ориентируемся на невозможность комментирования этой ситуации в условиях начавшегося следствия и предстоящего судебного рассмотрения", - добавил Песков.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал экс-журналиста Ивана Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.