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Суд в Свердловске отменил штраф главврачу за вспышку COVID-19
Свердловский областной суд отменил постановление о штрафе главврачу больницы №24 Алексею Малинкину, назначенном после того, как он отправил пациентов с COVID-19 РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
свердловский областной суд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, свердловский областной суд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург

Суд в Свердловске отменил штраф главврачу за вспышку COVID-19

13:25 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд отменил постановление о штрафе главврачу больницы №24 Алексею Малинкину, назначенном после того, как он отправил пациентов с COVID-19 лечиться на дому, что привело к вспышке инфекции, сообщает пресс-служба суда.
Ранее Роспотребнадзор выдал предписание семи пациентам с коронавирусом для госпитализации, но из-за легкой формы заболевания их отправили лечиться домой. Через несколько дней произошла вспышка коронавируса. Главврача Малинкина признали виновным по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Медик обжаловал решение суда.
"Выслушав все доводы по делу, суд отменил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга о назначении штрафа и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСвердловский областной судФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Екатеринбург
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