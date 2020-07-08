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Мантуров прокомментировал дело Сафронова
Россия надеется, что дело в отношении советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова не повлияет на научно-техническое сотрудничество Москвы и Праги,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:25
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
денис мантуров
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
москва
чехия
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", денис мантуров, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, чехия, сша, происшествия

Мантуров прокомментировал дело Сафронова

13:25 08.07.2020
697
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия надеется, что дело в отношении советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова не повлияет на научно-техническое сотрудничество Москвы и Праги, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Будем надеяться (не повлияет - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос, не повлияет ли дело Сафронова на научно-техническое сотрудничество стран.
Мантуров также сообщил, что пока нет понимания по срокам проведения межправкомиссии РФ и Чехии в этом году.
"Нет, такой договоренности нет", - сказал он.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
Вчера, 13:11
Рогозин не стал отвечать на вопросы по делу Сафронова
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Сафронов вины не признает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
Вчера, 13:09
В Кремле исключили возможность введения в заблуждение по делу Сафронова
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"Денис МантуровРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваЧехияСШАПроисшествия
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