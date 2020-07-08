Мантуров прокомментировал дело Сафронова

"Будем надеяться (не повлияет - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос, не повлияет ли дело Сафронова на научно-техническое сотрудничество стран.

"Нет, такой договоренности нет", - сказал он.

В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.