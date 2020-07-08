Лавров назвал условие для урегулирования ситуации в Ливии

"На практике это можно реализовать исключительно одним способом - немедленно прекратить боевые действия и прекратить попытки и одной, и другой стороны продвигать свои вооруженные отряды на запад и на восток в любом направлении. К сожалению, констатация всеми нашими собеседниками очевидного факта об отсутствии военного решения у ливийского конфликта не претворяется в практические дела", - сказал Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.