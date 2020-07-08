Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574054574.html
Лавров назвал условие для урегулирования ситуации в Ливии
Для урегулирования ситуации в Ливии нужно немедленно прекратить боевые действия, попытки сторон продвигать свои силы в любом направлении, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:50
обострение конфликта в ливии
акиля салех
халифа хафтар
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
триполи
ливия
турция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149228/07/1492280762_0:223:2970:1894_1400x0_80_0_0_cf4a75102ef0b5d11d09c83426799a89.jpg
https://ria.ru/20200706/1573946264.html
https://ria.ru/20200704/1573875591.html
триполи
ливия
турция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149228/07/1492280762_0:223:2970:1894_1400x0_80_0_0_cf4a75102ef0b5d11d09c83426799a89.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149228/07/1492280762_192:0:2923:2048_1400x0_80_0_0_fe805f79bf1e1931ff0a88b76412d929.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149228/07/1492280762_533:0:2581:2048_1400x0_80_0_0_ea0e58cfca7fa081e8bbcc87da9e39d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение конфликта в ливии, акиля салех, халифа хафтар, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), триполи, ливия, турция, сша, в мире

Лавров назвал условие для урегулирования ситуации в Ливии

13:23 08.07.2020 (обновлено: 13:50 08.07.2020)
1006
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Для урегулирования ситуации в Ливии нужно немедленно прекратить боевые действия, попытки сторон продвигать свои силы в любом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На практике это можно реализовать исключительно одним способом - немедленно прекратить боевые действия и прекратить попытки и одной, и другой стороны продвигать свои вооруженные отряды на запад и на восток в любом направлении. К сожалению, констатация всеми нашими собеседниками очевидного факта об отсутствии военного решения у ливийского конфликта не претворяется в практические дела", - сказал Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
6 июля, 12:24
В МИД назвали условия возвращения посольства на территорию Ливии
Лавров отметил, что поддерживает предложение спикера правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилы Салеха, который говорит о формировании коллективных, равноправных органов государственной власти, в которой на основе баланса интересов будут представлены все три исторических района Ливии. "Я считаю, что это абсолютно разумное предложение", - сказал министр.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Председатель парламента Ливии Акила Салех во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
4 июля, 09:00
Акила Салех: власть в Ливии не должна быть сосредоточена в одном регионе
340011
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТриполиЛивияТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальники генштабов России и Турции обсудили обстановку в Сирии
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал дело Сафронова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил ситуацию в Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров заявил, что Киев не хочет подтверждать минские договоренности
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили отношения России с Чехией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал сроки следующего саммита Россия-Африка
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии выявили 555 новых случаев COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал наказать Росию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Песков прокомментировал порядок рассмотрения дела Сафронова
Кондиционер
Роскачество рассказало о признаках плесени в кондиционере
Иван Сафронов
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве
Песков рассказал, по каким признакам президент оценивает работу ФСБ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Турция работают над согласованием прекращения огня в Ливии
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
Лента новостейМолния