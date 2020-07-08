Лавров назвал условие для урегулирования ситуации в Ливии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Для урегулирования ситуации в Ливии нужно немедленно прекратить боевые действия, попытки сторон продвигать свои силы в любом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На практике это можно реализовать исключительно одним способом - немедленно прекратить боевые действия и прекратить попытки и одной, и другой стороны продвигать свои вооруженные отряды на запад и на восток в любом направлении. К сожалению, констатация всеми нашими собеседниками очевидного факта об отсутствии военного решения у ливийского конфликта не претворяется в практические дела", - сказал Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.
Лавров отметил, что поддерживает предложение спикера правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилы Салеха, который говорит о формировании коллективных, равноправных органов государственной власти, в которой на основе баланса интересов будут представлены все три исторических района Ливии. "Я считаю, что это абсолютно разумное предложение", - сказал министр.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.