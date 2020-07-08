Совфед уточнил применение пониженных страховых взносов в СЭЗ Крыма

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об особенностях применения пониженных тарифов страховых взносов в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях Крыма и Севастополя

Документ позволит организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), получившим статус участника СЭЗ начиная с 1 января 2018 года, применять пониженные тарифы (7,6%) с 1 января 2020 года. А те, кто стал участником СЭЗ с 1 января 2020 года, смогут применять их со следующего месяца после получения такого статуса. Пониженные тарифы будут действовать до окончания функционирования СЭЗ.

Однако объем льготы по страховым взносам будет увязан с объемом капвложений участников СЭЗ при реализации инвестпроектов. Для ее применения разница между суммами страховых взносов по общеустановленным и пониженным тарифам не должна превышать объем капвложений, скорректированный на повышающий коэффициент, установленный кабмином РФ в зависимости от вида деятельности участника СЭЗ. В случае превышения налогоплательщик обязан перейти на общеустановленные тарифы до тех пор, пока не устранит его.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а власти Крыма и Севастополя не позднее 30-го числа следующего месяца обязаны представить в электронном виде в налоговые органы ряд сведений. Они касаются согласованных с участниками СЭЗ, получившими такой статус с 2018 года до дня вступления закона силу, перечней рабочих мест физлиц, занятых в реализации инвестпроектов в СЭЗ, и осуществленных капвложениях за каждый месяц отчетного периода – полугодие 2020 года.