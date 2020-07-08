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Роскачество рассказало о признаках плесени в кондиционере
Кислый запах - один из признаков того, что в кондиционере появилась плесень, и он нуждается в специальной чистке, говорится в сообщении Роскачества. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:21
роскачество
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РИА Новости
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роскачество, общество

Роскачество рассказало о признаках плесени в кондиционере

13:21 08.07.2020
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© Fotolia / kuchinaКондиционер
Кондиционер
© Fotolia / kuchina
Кондиционер. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Кислый запах - один из признаков того, что в кондиционере появилась плесень, и он нуждается в специальной чистке, говорится в сообщении Роскачества.
"Кислый запах - один из самых верных признаков того, что в вашем кондиционере появилась плесень. Почувствовав запах, необходимо осмотреть доступные элементы устройства и при первом же обнаружении плесени рекомендуется выключить кондиционер", - говорится в сообщении.
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Роскачество предупреждает, что плесень может быть спрятана глубоко внутри устройства, поэтому чистка доступных поверхностей может не дать результата, и для полного обеззараживания лучше обращаться за сервисным обслуживанием. В домашних условиях можно чистить только внешнюю поверхность блока и сетчатый фильтр, а компрессорный наружный блок и элементы, доступные только при разборке - с помощью специалистов.
Чтобы продлить срок службы кондиционера, за ним нужно ухаживать регулярно и тщательно. В частности, фильтр в сплит-системе бытовых кондиционеров рекомендуют осматривать раз в месяц самостоятельно, а остальные элементы (наружный блок) - раз в год с привлечением специалистов. Эксперты советуют регулярно использовать режим осушения (если таковой имеется), чтобы убирать влагу с теплообменника и предотвратить появление плесени, а также не эксплуатировать кондиционер в максимальных режимах.
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Регулярность чистки зависит от частоты использования устройства. "Первую чистку фильтра нужно выполнить перед началом сезона и далее - каждый месяц регулярного использования в жаркий сезон. Сверяйтесь с инструкцией вашей модели, где может быть указана рекомендованная частота осмотра и чистки фильтров", - говорят эксперты.
Перед чисткой надо отключить технику от электросети, использовать защитные перчатки и маску, а также внимательно прочесть инструкцию: в ней должна быть описана методика извлечения элементов кондиционера для их последующей обработки. Промывать фильтр нужно водой, иногда - замочить в теплой воде с мылом, затем - просушить, но без использования фена. Внешние поверхности кондиционера надо протирать влажной тряпкой, внутренние - по возможности пропылесосить. Не стоит забывать, что сам фильтр после 6-8 чисток уже нуждается в замене, так как его пропускная способность снижается, говорится в сообщении.
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