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Распространение нового коронавируса
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В Румынии выявили 555 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 555, до 30 175, всего с начала пандемии умерли 1817 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
воз, румыния, в мире

В Румынии выявили 555 новых случаев COVID-19

13:21 08.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 555, до 30 175, всего с начала пандемии умерли 1817 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 29 620 случаях заражения, 1799 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 30 175 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1817 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 22,2 тысячи пациентов были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗРумынияВ мире
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